Облсуд обязал художника Тимофея Радю отработать за участие в митинге

Уличному художнику Тимофею Раде все-таки придется отработать на государство за участие в митинге 23 января. Сегодня Свердловский облсуд рассмотрел жалобу защитника Ради на решение Ленинского районного суда, но оставил его в силе. Художнику назначено наказание в виде 39 часов обязательных работ.

Напомним, во время январской акции протеста Тимофей Радя развернул плакат «Мир хижинам, война дворцам», что привлекло внимание силовиков. После того, как Радю вызвали в суд, он трижды не являлся, за день до четвертой попытки его задержали во дворе дома и доставили в суд. При нем не оказалось паспорта, кроме того, при установлении личности на процессе Тимофей Радя был в темных очках. Тем не менее, суд состоялся и признал стрит-артера виновным по ч.5 ст. 20.20 КоАП «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 13.07.21

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