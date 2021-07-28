В Екатеринбурге больше половины дворов нуждаются в ремонте, но деньги на это нужно искать самим жильцам

В Екатеринбурге 51% дворов в жилых домах нуждается в комплексном благоустройстве, при этом в большинстве случаев источник финансирования жильцы должны искать сами.

Жители старых многоквартирных домов часто занимаются не только приборкой и озеленением, но и сами ремонтируют, красят и восстанавливают объекты дворовых территорий. «Мужчины из нашего дома ремонтируют качели и лавочки красят, – рассказала «Новому Дню» активистка из жилого дома на Восточной, 74. – Мы высадили клумбы, в детской песочнице убираемся. В планах у нас – положить на детской площадке безопасное покрытие, сейчас мы активно ищем государственные программы, по которым нам могут выделить на это деньги. Иначе будем скидываться всем домом».

Как рассказала «Новому Дню» пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян, работы по благоустройству двора и замене покрытия детской площадки возможны, если так решат жильцы на общем собрании. При этом источник финансирования жильцы дома должны искать самостоятельно.

«Из 6620 дворовых территорий 3344, а это 51%, нуждаются в комплексном благоустройстве, – сообщает Виктория Мкртчян. – При этом во дворах расположено 3495 детских площадок и 384 спортивных сооружения».

Очевидно, чтобы иметь ухоженный и красивый двор возле дома, проще заселиться в новостройку, где и площадка цела, и безопасное покрытие есть, чем восстанавливать благоустройство двора возле старого многоквартирного дома.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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