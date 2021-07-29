Скинемся на ремонт: в рамках нацпроекта дворы благоустраиваются не за счет жителей дома

Благоустройство нуждающихся в ремонте дворов не ляжет на плечи одних только неравнодушиях жителей. В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Екатеринбурге ежегодно ремонтируют десятки дворов путем софинансирования.

Ранее «Новый День» писал, что деньги на благоустройство дворов необходимо искать самим жильцам, однако в пресс-службе мэрии эту информацию опровергли. Как сообщили «Новому Дню», жильцы домов вносят лишь небольшую финансовую часть, остальное берется из федерального, областного и городского бюджетов. В этом и заключается суть национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Софинансирование со стороны граждан очень важно, – пояснила «Новому Дню» пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян. – Во-первых, дворы и детские площадки – часть общего имущества дома, по сути – это собственность граждан. Во-вторых, если граждане вложат в проект свои деньги, они примут участие в разработке проекта и будут беречь отремонтированную территорию».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 29.07.21

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