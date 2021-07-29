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Четверг, 29 июля 2021, 17:02 мск

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«Автомобилист» представил предсезонную ретро-форму в честь 75-летия свердловского хоккея (ФОТО)

Фото: ХК «Автомобилист»

Хоккейный клуб «Автомобилист» представил предсезонные джерси игроков, выполненные в ретро-дизайне и с фамилиями ветеранов свердловского хоккея. Новая форма команды посвящена грядущему юбилею: 75-летие первого официального хоккейного матча в СССР, в котором как раз принимали участие уральцы.

Предсезонные игровые свитера «Автомобилиста» выполнены в традиционных красных и белых цветах, но вместо привычного логотипа клуба на форму нанесено название команды – такой дизайн часто встречался в 70-х годах прошлого века, а на передней части нашит специальный юбилейный шеврон. Главной изюминкой формы стали фамилии выдающихся свердловских игроков, которые дублируют фамилии действующих хоккеистов «Автомобилиста». Так, например, «напарником» голкипера Якуба Коваржа стал прославленный уральский вратарь Виктор Пучков, нападающий Стефан да Коста будет играть с фамилией Ильи Бякина, защитник Никита Трямкин – с Виктором Кутергиным, а на форме защитника Алексея Василевского будет сразу два имени – Олега Симакова и его сына Алексея Симакова, которые играли в нападении.

«Всего изготовлено 44 красных и белых комплекта. В форме, посвящённой 75-летию свердловского хоккея, игроки «Автомобилиста» проведут три предсезонных турнира – Parimatch Sochi Hockey Open, Кубок Pеспублики Башкортостан, а также Кубок губернатора Челябинской области, сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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