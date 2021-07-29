Архивы «Нового Дня». Итоги протестов в сквере у театра драмы

29 июля 2019 года в Европейском суде по правам человека зарегистрировали первую жалобу по итогам протестов в сквере у театра драмы. Это была самая масштабная акция протеста в Екатеринбурге. «Новый День» тогда подсчитал, чем закончились стояния у забора для его участников.

Было задержано около сотни человек.

По административным делам участники получили 211 суток ареста. Плюс 657 тысяч рублей по штрафам. Оправдан – один человек. Его спасло то, что незадолго до задержания он попал на камеры журналистов, слова полицейских в суде разошлись с отснятым материалом.

К слову о судах. Это, пожалуй, самое интересное. В делах – одинаковые формулировки из полицейских протоколов, задержанные тоже оправдывались одинаковыми словами, даже ошибки кочевали из дела в дело одинаковые.

...Ну а уголовные дела не завершены до сих пор.

Екатеринбург. Другие новости 29.07.21

Суд дал 21 год колонии уральцу за растление 14 мальчиков. Приговор собираются обжаловать. / «Автомобилист» представил предсезонную ретро-форму в честь 75-летия свердловского хоккея (ФОТО). / Почти 6% школьников и студентов имеют склонности к употреблению наркотиков и алкоголя. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»