Минздрав ответил на обвинение в адрес врача ковидария в разжигании ненависти

Свердловское министерство здравоохранения ответило москвичке Елене Чекан, которая ранее пожаловалась на главного врача городской клинической больницы № 40 в Екатеринбурге Александра Прудкова, обвиняя его в разжигании ненависти.

«Эмоциональный призыв главных врачей больниц, работающих в режиме инфекционных госпиталей, к повышению внимания к вакцинации понятен, – сказали «Новому Дню» в пресс-службе министерства здравоохранения региона. – Мы уделяем повышенное внимание организации и проведению кампании по вакцинации от коронавируса жителей региона, поскольку это главный действенный механизм противодействия инфекции. Только победа над неконтролируемым распространением инфекции позволит сохранить жизни и здоровье людей. И, что немаловажно, наконец, снизить нагрузку на систему здравоохранения. Наши медики уже почти полтора года самоотверженно сражаются с Covid-19, и то, что врачи сейчас становятся самыми активными сторонниками прививок – это закономерно».

В ведомстве добавили, что Прудков выступал лишь как эксперт и представитель медицинского сообщества. «Никакими документами изменения в процесс оказания плановой помощь в медицинском учреждении не закреплялась. На сегодняшний день не предусмотрена обязательная вакцинация при плановой госпитализации», – отметили в минздраве.

Руководитель медучреждения, напомним, на первом заседании нового состава Общественной палаты Екатеринбурга выступил с эмоциональной речью, предложив вводить дискриминацию для непривитых – и сначала оказывать плановую помощь привитым от коронавируса, а только потом тем, кто не прошел вакцинацию. Свое заявление Прудков сделал после того, как в Москве депздрав запретил вообще оказывать плановую медицинскую помощь непривитым.

Чекан опубликовала ролик на YouTube, в котором заявила, что обратилась в Следственное управление СКР по Свердловской области и в управление ФСБ России по Свердловской области. Москвичка попросила привлечь Прудкова к уголовной ответственности по ст. 136 и ст. 282 УК РФ. «Прудков Александр Иосифович, по моему мнению, используя свое служебное положение, возбуждает ненависть, вражду, унижает достоинство человека и нарушает равенство прав и свобод человека и гражданина», – заявила Чекан.

Обращалась ли она с аналогичными заявлениями в СКР и ФСБ в отношении руководства департамента здравоохранения столицы, неизвестно.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.07.21

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