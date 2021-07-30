Роскомнадзор: старые видео с иноагентами СМИ удалять не обязаны

Сетевые СМИ не обязаны редактировать или удалять видеоролики, на которых фигурируют лица или организации, позже признанные иноагентами, если первая публикация видео была сделана до принятия закона об ответственности за распространение информации об иноагентах без специальной пометки.

Такое разъяснение дал «Новому Дню» начальник отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций (ОСМИ) Уральского управления Роскомнадзора Дмитрий Шершень. «Согласно Конституции Российской Федерации, законы не имеют обратной силы», – сказал он сегодня на вебинаре для средств массовой информации. Также Дмитрий Шершень добавил, что во время предвыборной кампании маркировка иноагентов обязательна как в информационных, так и в агитационных материалах.

Напомним, в марте этого года вступил в силу закон об ответственности за распространение информации об иноагентах без специальной пометки.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.07.21

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