Выдвижение кандидатов в заксо закончено: итоги

Сегодня в 18:00 завершилось выдвижение кандидатов в депутаты заксобрания Свердловской области.

Как сообщили «Новому Дню» в областном избиркоме, по единому избирательному округу заверены списки кандидатов 11 партий с общим числом кандидатов 817 человек. В выборах по единому округу намерены участвовать «Единая Россия», «Справедливая Россия – За правду», КПРФ, ЛДПР, РППС, «Яблоко», «Новые люди», «Зеленая альтернатива», Партия Роста, «Родина» и «Коммунисты России». При этом для регистрации «Новым людям», «Зеленой альтернативе», Партии Роста, «Родине», РППС и «Коммунистам России» предстоит собирать подписи избирателей.

По одномандатным избирательным округам комиссия заверила списки семи партий, среди которых – «большая четверка», «Новые люди», «Яблоко», РППС. По 25 округам партии выдвинули в целом 131 кандидата, еще пять кандидатов выдвинулись самостоятельно. Пять партийных кандидатов – три от СР, один от «пенсионеров» и один от «Яблока» – не представили документы на выдвижение. Один самовыдвиженец в Алапаевском ИО № 1 написал заявление о выходе из кампании. Итого по одномандатным округам выдвинулись 135 человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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