Сказочные персонажи от «Т Плюс» объяснили детям, как спастись от «паровых монстров» (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге у входа в парк Зеленая Роща Свердловский филиал ПАО «Т Плюс» организовал для детей и их родителей игровую акцию, в доступной форме объясняющую, что надо делать, когда видишь открытый люк, и почему нельзя заглядывать в яму, из которой идет пар.

Акцию «Безопасность тепла» компания проводит уже не в первый раз, чтобы даже самые маленькие потребители ее услуг запомнили, что беспечность рядом с объектами теплосетей может обойтись очень дорого. Главным героем дня стал Теплослав – персонаж комиксов и познавательных видеороликов. Он объяснял детям, что люки – это входы в подземный город Энергоград, благодаря которому у них дома тепло и есть горячая вода. Но спускаться в Энергоград и работать там могут только специально обученные люди, поэтому при обнаружении открытого люка детям следует не пытаться чем-то закрыть его самим, а срочно сообщить взрослым. Также опасно даже близко подходить к ямам, откуда идет пар – «на вас могут напасть паровые монстры!»; и что не надо мешать мастерам Энергограда, если они огородили какую-то территорию и работают на ней.

Для наглядности использовалась напольная игра «Энергоград» с большими надувными кубиками, а для привлечения внимания – забавные пушистые фьёки. Детям постарше предлагали ответить на несколько вопросов по энергобезопасности, а за правильные ответы вручали памятные подарки: рюкзаки, комиксы и раскраски на соответствующую тему, кепки.

Как уже сообщал «Новый День», «Безопасность тепла» – это социальный проект компании «Т Плюс», который реализуется с 2014 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 31.07.21

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