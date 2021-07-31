Сторонники писателя Эдуарда Лимонова провели митинг у заксобрания Среднего Урала

Сторонники покойного писателя Эдуарда Лимонова, которым Минюст отказал в регистрации собственной партии, сегодня провели согласованный митинг у здания заксобрания Свердловской области.

Как рассказал «Новому Дню» организатор митинга Максим Каменский, участников было немного – шесть человек. Никаких лозунгов протестующие не кричали, никакой партийной символики не демонстрировали. На единственной растяжке были слова: «Вроде выборы – а выбора нет». Сотрудники полиции и МОБ, сопровождавшие акцию, были вежливы. Задержанных нет.

Напомним, писатель, публицист и оппозиционер со стажем Эдуард Лимонов последний раз был в Екатеринбурге в сентябре 2018 года с презентацией своей новой книги «Свежеотбывшие на тот свет». Тогда на встрече с журналистами он заявил, что митинги уже сто лет являются неэффективными. «Мы помним образ агитатора из времен 19 века, который объяснял людям, часто неграмотным, что происходит. Троцкий был блестящим агитатором, Ленин – похуже, средним. А сейчас информацию можно получать самому, из интернета, откуда угодно, она везде, бери и изучай. Митинг как средство получения информации больше не нужен», – подчеркнул тогда Лимонов. Писатель скончался через полтора года после этого, 17 марта 2020 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 31.07.21

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