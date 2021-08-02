Умерла депутат гордумы Екатеринбурга Галина Арбузова

Сегодня ночью скончалась екатеринбургский депутат Галина Арбузова. Информацию подтвердили в пресс-службе городской думы. По неофициальным данным, 73-летняя женщина умерла от осложнений, вызванных коронавирусом.

Галина Арбузова почти 30 лет была бессменным директором школы №67 на Уралмаше. В 2018 году избралась депутатом городской думы Екатеринбурга от партии «Единая Россия» и возглавила думскую комиссию по развитию образования, также с прошлого года исполняла полномочия руководителя женской фракции ЕГД. Кроме того, Галина Арбузова была кандидатом в свердловское заксобрание, она возглавляла тергруппу Кировского округа в списке «Единой России».

Напомним, в июле прошлого года от последствий коронавируса скончалась депутат гордумы Елена Дерягина, коллега Арбузовой по комиссии и женской фракции.

Екатеринбург. Другие новости 02.08.21

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