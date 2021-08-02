«Единая Россия» решает, кто займет вакантное место в гордуме Екатеринбурга

В гордуме Екатеринбурга после скоропостижной смерти депутата Галины Арбузовой появилось вакантное место. Кто его займет, будет решать «Единая Россия».

Арбузова была избрана в думу по партийному списку, на выборах 2018 года она возглавляла Орджоникидзевскую территориальную группу №15. Вторым номером шел Николай Антонов – бывший сотрудник ФСБ, работавший в предыдущем созыве гордумы. Третью строчку занимала директор екатеринбургской детской школы искусств №5 Надежда Воробьева.

По очередности освободившееся место должно достаться Антонову, но если он откажется, то мандат будет передан Воробьевой. В партии вопрос с замещением еще обсуждается.

«Сначала дума должна проголосовать по поводу мандата, потом избирком должен освободить мандат на основании решения думы. И после решения избиркома партии дается 10 дней на замещение вакантного места», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе СРО «Единая Россия».

Напомним, Галина Арбузова была председателем думской комиссии по развитию образования, физкультуры и молодежной политики, также она возглавляла женскую фракцию ЕГД. Депутат скончалась сегодня ночью от последствий Covid-19.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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