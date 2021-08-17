Новым депутатом ЕГД станет директор детской школы искусств (ФОТО)

Новым депутатом городской думы Екатеринбурга от партии «Единая Россия» станет директор детской школы искусств №5 Надежда Воробьева.

Такое решение было принято президиумом регионального политсовета партии, сообщили в пресс-службе ЕР.

Как уже писал «Новый День», 10 августа екатеринбургские депутаты досрочно прекратили полномочия Галины Арбузовой, умершей от последствий коронавируса в ночь на 2 августа. На мандат претендовал бывший сотрудник ФСБ и экс-депутат прошлого созыва Николай Антонов, который на выборах 2018 года шел вторым номером в Орджоникидзевском тергруппе. Но он отказался, и президиум проголосовал за Надежду Воробьеву, занимавшую в партийном списке третью строчку.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.08.21

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