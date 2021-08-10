В ЕГД официально освободился мандат после смерти Галины Арбузовой

Екатеринбургские депутаты досрочно прекратили полномочия Галины Арбузовой, умершей от последствий коронавируса в ночь на 2 августа. Также ее имя исключено из состава нескольких постоянных думских комиссий. Перед началом заседания народные избранники почтили память коллеги минутой молчания.

Поскольку Галина Арбузова была избрана в думу по партийному списку «Единой России», то именно партия решит, кто займет освободившееся место. Как ранее писал «Новый День», на мандат претендует бывший сотрудник ФСБ и экс-депутат прошлого созыва Николай Антонов, который на выборах 2018 года шел вторым номеров в Орджоникидзевском тергруппе. Если он откажется, то шанс стать депутатом появится у директора екатеринбургской детской школы искусств №5 Надежды Воробьевой, занимавшей в партийном списке третью строчку.

СРО ЕРпримет решение о замещении вакантного места в течение 10 ближайших дней.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 10.08.21

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