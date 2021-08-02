В думу Каменска-Уральского выдвинулись 90 кандидатов, из них четверо – с судимостью

Завершилось выдвижение кандидатов в городскую думу Каменска-Уральского. На 25 депутатских мандатов претендуют 90 человек.

Как сообщает пресс-служба городского избиркома, среди кандидатов – 62 мужчины и 28 женщин. Самым молодым кандидатам по 19 лет (это студенты), старшим – 71 и 72 года (действующие депутаты).

Большинство кандидатов, 56 человек, выдвинуты политическими партиями. «Единая Россия» выставила 25 человек, ЛДПР – 14, КПРФ – 13, «Справедливая Россия – за правду» – 5, РППС – одного. Остальные 32 кандидата – самовыдвиженцы. 14 кандидатов – действующие депутаты.

Среди новичков – три студента, пять индивидуальных предпринимателей, 14 временно неработающих, одна домохозяйка, трое пенсионеров. Большинство кандидатов трудятся на производстве (от санитарки до руководителя предприятия), работают в учреждениях образования, культуры и в медицинской сфере. У четырех имеется судимость (неуплата алиментов, превышение должностных полномочий, кража).

Интересно, что в думу Каменска-Уральского баллотируются жители не только этого города, но и Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Шадринска, Нижнего Тагила, Серова. Ещё два кандидата регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации не имеют.

Каменск-Уральский, Евгения Вирачева

Каменск-Уральский. Другие новости 02.08.21

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