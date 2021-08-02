Салюта на День города в Екатеринбурге не будет. Весь праздник пройдет онлайн

Екатеринбург в этом году не будет офлайн отмечать День города. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом принято решение не проводить даже салюты, которые в 2020-м году запускали в трех районах одновременно.

«В этом году мы вновь встретимся онлайн. 14 августа. Было принято решение давно, в связи с определенными обстоятельствами. Пройдет телемарафон. Он будет похож на то, что было в прошлом году. Будет установлена центральная телестудия, вещать будем в основном с крыши [горадминистрации]. Но иногда будет включаться эфир с площали 1905 года, где начался монтаж фестиваля «Атмосфера». Это одно из самых заметных событий в рамках Дня города. Оно будет растянуто во времени, с 14 числа 2 недели можно будет посетить фестиваль ландшафтного искусства. Внутри будут там небольшие музыкальные выступления», – рассказал сегодня на брифинге начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков.

Офлайн состоится возложение цветов к памятнику основателей города, а также городская свальба. Но для горожан это тоже покажут в эфире. Приглашенных звезд с большой вероятностью в этом году не будет.

«Максимально продемонстрируем свои силы, свои таланты», – отметил Марков.

Даже салюта в этом году не будет. Кажется, без фейерверка День города пройдет впервые за последние годы. В прошлом году в Екатеринбурге, чтобы избежать скопления народа, провели три салюта: в центре, в Академическом и на Уралмаше. Но везде собрались сотни горожан. Веротяно, чтобы избежать этого, от идеи этим летом отказались.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 02.08.21

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