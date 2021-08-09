Главный «карман» мэрии по закупкам начал тратить деньги на День города

В Екатеринбурге продолжается подготовка к празднованию Дня города, который снова пройдет в онлайн-режиме, но еще в более усеченном формате, чем год назад. По сложившейся традиции, выбор подрядчиков администрации города проходит через центр культуры «Урал» – и, опять же, по обыкновению, это закупки у единственного поставщика. Пока сумма заключенных контрактов невелика – чуть более 2 миллионов рублей.

Большая часть денег уйдет на фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера» – он приурочен к празднованию Дня города и по замыслу должен стать единственным офлайновым событием в праздник. Благодаря фестивалю на площади 1905 года впервые появились деревья – березы, сосны, ивы, липы, рябины и туи, организаторы разбили газоны и обустраивают цветники и лаундж-зоны. Горожане уже попросили оставить на центральной площади парк, но, судя по всему, она снова превратится в парковку.

Муниципальное учреждение тратит деньги на две услуги: 300 тысяч на светодиодное оформление и 840 тысяч на охрану парка.

В День города в Екатеринбурге выступит «Другой оркестр» – музыканты будут играть на крыше «Пассажа». В Литературном квартале состоится фестиваль арт-проекта «Бомонд».

Также в день города пройдет ассамблея «Дочь города – дочь России», концертная программа рассчитана на 120 минут, мероприятие пройдет в «Щелкунчике», его стоимость – 200 тысяч. Еще 450 тысяч потратят на конкурс красоты «Мисс Екатеринбург».

Второй год подряд из-за пандемии День города будет проходить онлайн. Но в 2020-м в Екатеринбурге устроили сразу три фейерверка: в центре, в Академическом и на Уралмаше. В этом году салют решено отменить.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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