Парковка на площади 1905 года закрыта на месяц, чтобы стать парком (ФОТО)

С сегодняшнего дня закрыта и огорожена парковка на площади 1905 года, напротив администрации Екатеринбурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это связано с проведением фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера».

На сайте организаторов фестиваля говорится, что что «главная площадь Екатеринбурга превратится в зеленый оазис». «Парк на площади откроется в День города, 14 августа, и выглядеть он будет так, будто был здесь всегда, – обещают они. – Горожане увидят газоны, цветники, шикарные лаундж-зоны с деревянными настилами. При этом растения будут подписаны и можно будет узнать, какая у них история, как они могут жить в городском пространстве, – как на экскурсии». Также организаторы отмечают, что суметь сотворить это чудо нужно всего за две недели. С 1 по 14 августа, для того чтобы превратить парковку в парк, работать им придется практически круглосуточно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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