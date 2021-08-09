Озеленить каждый район Екатеринбурга: растения с фестиваля «Атмосфера» высадят на улицы города

Парк на площади 1905 года создают с помощью новых технологий озеленения, из муниципального бюджета на него выделено 2 миллиона 880 рублей.

В рамках фестиваля «Атмосфера», который начнется 14 августа, в центре Екатеринбурга озеленяют парковку напротив здания администрации. В этом году фестиваль расширяется, ведь помимо парка с растениями и экскурсий там откроют площадку для спортсменов.

«Спорт – это экологическая составляющая нашей жизни, – отметила организатор проекта Юлия Сорокина. – Каждый день в программе фестиваля будут проходить соревнования, есть волейбольная площадка, том числе и для пляжного волейбола. К нам приедут олимпийцы из Токио, поэтому мы всех приглашаем на автограф-сессии».

По словам Юлии Сорокиной, основная идея «Атмосферы» – показать современные технологии для озеленения, с помощью которых можно облагораживать территории качественно и быстро. «У нас ведь есть ледовый городок, почему бы не быть зеленому городку, – подчеркнула организатор. – К тому же власти нас поддержали, и вот фестиваль «Атмосфера» проходит в нашем городе уже в третий раз».

Главное достояние фестиваля – это сквер. Его планируют построить за две недели – с 1 по 14 августа, а полностью демонтировать уже 1 сентября. Сквер будет наполнен большими деревьями с маленькими корневыми системами, и это, по словам Юлии Сорокиной, правильный посадочный материал, на который перешли уже и Москва и Санкт-Петербург.

Растения с «Атмосферы» легко приживаются в нашем регионе, а высаживать их быстро. Сам сквер оформят в серо-желтых тонах, на нем будет представлено 4 вида земельного покрытия и абсолютно новые технологии, в том числе и по озеленению крыш, самые хлипкие из которых можно облагораживать мхом, а на современных крепких постройках высаживать деревья.

Любую территорию можно преобразовать, над этим работают ландшафтные архитекторы. Обычная парковка за две недели может стать парком, а если облагородить ландшафты больниц, детских садов и других учреждений, это может значительно улучшить настрой и психологическое состояние пациентов и посетителей. Как сообщила «Новому Дню» председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова, идея озеленить каждый район Екатеринбурга существует давно, на это необходимо как финансирование, так и огромное количество усилий, поэтому пока далеких планов в мэрии не строят. Тем не менее, председатель комитета благоустройства высказала идею превратить временный парк в постоянный.

«У нас должна быть вторая ветка метро, нам от этого никуда не деться – рассказала Тамара Благодаткова. – Направление восток-запад проходит по проспекту Ленина, здесь должна быть станция метро, и вот когда она, наверное, появится, было бы уместно расположить тут сквер, а не автомобильную стоянку».

В 2019 году фестиваль «Атмосфера» был соревновательным. Конкурсанты высаживали свои садики. В этом году от такого формата отказались из-за пандемии, как и от форума, на котором должны были выступать спикеры из-за рубежа. Поэтому проект был реализован как парк, куда абсолютно бесплатно сможет прийти каждый желающий.

«Смысл нашего фестиваля – заинтересовать каждого, – поясняет Юлия Сорокина. – Чтобы человек пришел с семьей или коллегами и всем было интересно. Кто-то пошел на зеленые экскурсии, кто-то на спорт, потом все вместе покушали на фуд-корте и пошли слушать музыкальную программу».

Как сообщила «Новому Дню» Тамара Благодаткова, на «Атмосферу» из бюджета было выделено всего 2 миллиона 880 рублей, остальные деньги на строительство спортивного комплекса, перевозку растений и разработку ландшафта выделяют спонсоры фестиваля.

Посетить парк можно с 14 августа по 1 сентября, максимальное количество человек на площадке – 500, но сегодня организаторы отметили, что будут пускать не более 300. Вход для посетителей бесплатный.

«Единственное, нельзя воровать с фестиваля растения, – отметила Юлия Сорокина. – После окончания они все будут высажены на улицах нашего города».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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