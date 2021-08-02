Запугивают уголовкой и заставляют инвестировать в несуществующие фирмы: мошенники украли у екатеринбуржцев более 100 миллионов рублей

Более 100 миллионов рублей мошенники украли с банковских счетов людей за 2021 год. Все новые преступные схемы придумываются мошенниками, а жертвы продолжают верить и покорно называют одноразовый код. О секретах преступных схем и способах защиты граждан рассказали врио начальника отдела Следственного управления УМВД России по Екатеринбургу Дмитрий Яниев и врио начальника отдела по борьбе с мошенниками УМВД России по Екатеринбургу Александр Поздеев на пресс-конференции в ТАСС.

За 2021 год заведено 1145 уголовных дел по факту мошенничества, в сравнении с прошлым полугодием их количество уменьшилось на 22%. На данный момент 824 случая, а именно 72%, являются мошенничеством в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, кратко – ИТТ. Их тоже стало меньше, на 23,5%. По словам Александра Поздеева, на 108% выросло количество краж с банковских карт, с начала года их зафиксировано 319.

«Самый распространенный способ известен всем, – пояснил Александр Поздеев. – Мошенники звонят и говорят, что ваши деньги в опасности. Для их защиты необходимо продиктовать одноразовый код. Для обычного человека, который это от меня слышит, все кажется нелепым: понятно же, что обман. Однако с тем, как меняется общество, развиваются и мошеннические схемы, и разоблачать их становится сложнее».

Первый способ описан выше, но внешне выглядит намного правдоподобнее. Мошенники, как правило, пользуются технологиями по подмене номера, и звонок поступит либо с официального номера банка, либо с номеров спецслужб: МВД, ФСБ и так далее. Кроме этого потерпевших обманывает то, что на другом конце с ними говорят абсолютно искренне, используют профессиональные термины, заранее знают персональную информацию. А затем, когда втираются в доверие, сообщают, что деньги пытаются украсть, поэтому их необходимо перевести на резервный счет. Бывает и альтернатива, когда человеку якобы звонят сотрудники органов и пугают уголовными делами в случае отказа от сотрудничества, или же говорят, что проводится спецоперация и необходимо перевести деньги или взять кредит. Только спустя некоторое время напуганный человек понимает, что его обманули. Для того чтобы обезопасить себя, в обоих случаях нужно бросить трубку и перезвонить на официальный номер или на горячую линию. И конечно, ни при каких условиях никому не сообщать одноразовый код.

Второй способ не менее коварен – хищение с помощью безопасной сделки на сервисах «Юла» и «Авито». Мошенник находит товар и договаривается с продавцом, затем просит его перейти из чата в WhatsApp или Viber. После говорит, что товар привезет курьер, а оплату нужно совершить при помощи безопасной сделки, отправляет ссылку на сайт, визуально похожий на «Юлу» или «Авито», где продавцу нужно ввести данные своей карты, с которой потом списывают все деньги. Чтобы не допустить такой ситуации, не переходите из чата сервиса в мессенджеры и не заходите ни на какие сайты от потенциального продавца.

Третий способ – инвестирование в несуществующую биржу, здесь люди натыкаются на рекламу быстрого заработка в интернете, где, чтобы получать миллионы, нужно просто оставить контакт. Затем жертве звонит мошенник и дает инструкции по так называемому инвестированию, направляет на фальшивый сайт, похожий на торговую платформу, затем показывает поддельный баланс, личный кабинет, может даже вывести определенную сумму на счет жертвы, чтобы отбить сомнения. После же уговаривает потерпевшего взять кредит, а дальше все понятно. В некоторых случаях сумма доходит до нескольких миллионов, которые приходится выплачивать. Здесь обезопасить себя проще всего: не верьте рекламе быстрого заработка без усилий.

«Популярными остаются фишинговые, то есть фальшивые, сайты, – сообщает Александр Поздеев. – Когда мошенники делают похожие интернет-ресурсы. Например, хочет человек заказать пиццу в «Додо», заходит на сайт, а его адрес отличается на одну букву, человек этого не замечает, вводит данные карты, а после остается без денег. Здесь важно быть внимательным и следить за названиями всех порталов, куда вы вводите свои данные».

По словам Дмитрия Яниева, сложность в расследовании таких дел заключается в том, что часто мошенники находятся за пределами региона или даже страны. В этом полугодии раскрыто 38 подобных преступлений, и это 45% от общего количества.

«Деньги переводятся на электронные кошельки, в криптовалюты, возникают проблемы с отслеживанием, – пояснил Яниев. – Участились случаи звонков якобы из государственных органов, а из якобы банков стали реже. За 2021 год самая крупная кража составила 16 миллионов рублей, а в целом у людей из Екатеринбурга мошенники украли более 100 миллионов».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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