ФСБ пожаловалась на мошенников, которые подделывают их телефонный номер

УФСБ по Свердловской области предупреждает о мошенниках, которые выманивают у граждан деньги, представляясь спецслужбами. Схема известная: аферисты подменяют номера экстренных служб и убеждают жертву, что проводится «финансовая спецоперация правоохранительных органов». После чего просят передать все данные банковских счетов.

«Обращаем внимание жителей и гостей Свердловской области на то, что телефоны дежурной службы Управления ФСБ России по Свердловской области, в том числе телефон доверия, не предназначены для осуществления звонков гражданам с целью привлечения их к «специальным операциям ФСБ России». Подобные просьбы поступают от злоумышленников и являются недостоверными», – прокомментировали в пресс-службе УФСБ. Как пояснили в ведомстве, если вы думаете, что вам звонят силовики, положите трубку и самостоятельно наберите номер, с которого вам звонили, – и уточните, кто это был.

Схему с «финансовой спецоперацией» полицейские ранее называли в числе самых популярных у мошенников. Таким способом преступники смогли похитить рекордную сумму со счета россиянки – женщина перечислила 400 миллионов рублей, веря, что спасает свои финансы.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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