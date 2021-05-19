Стала известна сумма рекордного хищения с банковского счета в России

Рекордная сумма, которую мошенники выманили у клиента российского банка, составила 400 млн рублей. Введенная в заблуждение женщина сама перевела деньги на счет злоумышленников, пишет РБК.

В 2020 году 54-летняя клиентка крупного банка стала жертвой мошеннической схемы, когда граждане снимают деньги со счета и приносят их в другой банк, уже на счет злоумышленников. Мошенники позвонили ей под видом сотрудников службы безопасности банка и заявили, что нужно «спасать деньги». Женщина согласилась и назвала сумму на счете – 14 млн рублей.

Позже она сама сказала мошенникам, что в другом банке у нее хранятся еще 380 млн рублей. Тогда ей перезвонили мнимые сотрудники ФСБ, подтвердившие, что деньги нужно «спасать» от мошенников.

«Они говорят: отлично, берем, снимаем и несем… И вот она в течение месяца снимала эти деньги и отправляла их «спасателям»… Это не клиент Сбербанка, это клиент другого крупного банка», – рассказал глава управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский.

Как сообщал «Новый День», в период пандемии мошенники украли у россиян почти 2,8 млрд рублей, что на 70% больше, чем в допандемийное время. Общее число хищений выросло на 60% и стало рекордным за всю историю наблюдений, по данным ОНФ «За права заемщиков».

Москва, Наталья Рязанова

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