На помощь ковидным пациентам направлены бригады Центра медицины катастроф

В Свердловской области работает более 70 бригад скорой для оказания помощи пациентам с коронавирусом. В Екатеринбурге на борьбу с Covid-19 брошены врачи Центра медицины катастроф, сообщил на брифинге вице-губернатор Павел Креков. По его словам, дополнительные бригады «смягчили ситуацию», и время прибытия врачей для оказания неотложной помощи немного сократилось, однако ожидание все еще остается длительным.

Креков также отметил, что в города области дополнительно направлены водители для бригад скорой помощи. В целом сейчас система здравоохранения работает с серьезной нагрузкой.

«Незначительно снизилось количество пневмоний и немного уменьшилось количество вызовов скорой помощи. Но мы по-прежнему находимся на высоком уровне заболеваемости. Поэтому все ограничительные меры на территории Свердловской области продолжают действовать, смягчать их не планируется», – заявил Павел Креков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 03.08.21

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