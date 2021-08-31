В Свердловской области в два раза сократилось количество ковидных бригад скорой помощи

В Свердловской области снова возвращают больничные подразделения для оказания плановой помощи населения. Это стало возможным, так как в регионе уменьшилось количество больных коронавирусом, которые находятся на стационарном и амбулаторном лечении. Об этом сообщил на брифинге вице-губернатора Павел Креков.

«Мы находимся в зоне незначительного снижения заболеваемости уже две недели. Но общие цифры заболеваемости остаются достаточно высокими, а снижение идет медленными темпами. Тем не менее, около тысячи больничных коек возвращены в плановую помощь. В частности, освобожден корпус нейро-хирургического отделения больницы №40 в Екатеринбурге, и коечный фонд еще порядка восьми медицинских учреждений. Мы предполагаем, что на этой неделе еще несколько крупных подразделений больниц Екатеринбурга вернется в плановую медицинскую помощь. У нас объективно есть снижение количества вызовов скорой помощи и звонков на телефон 122», – пояснил замгубернатора.

На уточняющий вопрос РИА «Новый День» Креков ответил, что сегодня утром в Екатеринбурге было зарегистрировано чуть более 200 вызовов скорой для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Еще три недели назад таких вызовов ежедневно было около 400. Также на сегодняшний день в Свердловской области работают 25-26 инфекционных бригад скорой помощи (выезжают только к пациентам с Covid-19), в том числе 11-12 таких бригад работают в Екатеринбурге. Напомним, что в начале августа для оказания помощи больным коронавирусом было задействовано 70 бригад скорой помощи, а в Екатеринбурге пришлось привлекать врачей Центра медицины катастроф.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 31.08.21

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