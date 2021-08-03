В профсоюзе ПНТЗ назвали фейком петицию рабочих за закрытие цеха

В Первоуральске встревожены сотрудники ПНТЗ. В соцсетях распространяется петиция от имени рабочих завода, которые просят закрыть трубопрокатный цех №1, где трудятся порядка тысячи человек. В профсоюзе предприятия информацию опровергают, а документ назвали фейком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», петиция адресована губернатору Евгению Куйвашеву, владельцу холдинга ТМК Дмитрию Пумпянскому и управляющему директору ПНТЗ Владимиру Топорову. Авторы послания заявляют, что цех №1, построенный 86 лет назад, морально устарел и не соответствует нормам безопасности. «У сотрудников цеха наблюдается повышенная заболеваемость, хронические проблемы со здоровьем, что подтверждено медицинскими осмотрами», – говорится в петиции. Под документом стоят несколько подписей, но без расшифровки фамилий. Поэтому многие пользователи усомнились в его подлинности.

«Быть такого не может, чтобы работники такое написали. Кто им предоставит новые рабочие места? Там работают люди у них ипотеки, кредиты», – обсуждают подписчики паблика «Подслушано Первоуральск», где анонимный автор опубликовал фотографию обращения рабочих.

Глава профсоюза ПНТЗ Сергей Ошурков в беседе с «Новым Днем» заявил, что впервые слышит о петиции. «Все, что там перечислено, не соответствует действительности. Это сто процентов фейковое сообщение. Очень странно, что оно появилось, потому что, например, с 1 сентября у нас проиндексированы зарплаты рабочих на 7%. Я не понимаю, откуда взялось это обращение. У нас много любителей фейковых новостей, видимо, кому-то захотелось поиграться», – прокомментировал Ошурков.

Напомним, весной у ПНТЗ сменился собственник. Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского приобрела контрольный пакет акций группы ЧТПЗ (в нее входит первоуральский завод) у ее основного владельца Андрея Комарова. После этого новым управляющим директором первоуральского трубного завода стал Владимир Топоров, сменив на этом посту Алексея Дронова.

Первоуральск, Валентина Ярославцева

Первоуральск. Другие новости 03.08.21

Мать «девочки из шкафа» Полины отправили под суд: она признала вину лишь частично. / Среди кандидатов в Госдуму оказались и миллионеры и латифундисты, и люди без квартир и доходов. / В Свердловской области впервые больше 400 ковидных пациентов на ИВЛ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»