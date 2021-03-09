Владелец ЧТПЗ определился с покупателем

Трубная металлургическая компания (ТМК, 65% акций принадлежит Дмитрию Пумпянскому) приобретает контрольный пакет акций группы ЧТПЗ у ее основного акционера Андрея Комарова.

«Настоящим совместным заявлением ПАО «ТМК» и контролирующий акционер ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров сообщают о заключении сделки по приобретению ПАО «ТМК» 86,54% акций ПАО «ЧТПЗ». Все необходимые одобрения, в том числе от ФАС России, получены», – говорится в совместном заявлении покупателя и продавца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сумма сделки составит 84,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Комарову принадлежит 77% акций компании.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.03.21

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