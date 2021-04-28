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Среда, 28 апреля 2021, 14:28 мск

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Смена владельца ПНТЗ привела к политическому бардаку в Первоуральске

Один из крупнейших городов Свердловской области, Первоуральск, до сих пор остается без зарегистрированных участников праймериз ЕР по отбору кандидатов в областное заксобрание. Наблюдатели связывают сложившуюся ситуацию со сменой основного собственника градообразующего предприятия – ПНТЗ, которое вместе с другими активами группы ЧТПЗ недавно почти полностью перешло в руки ТМК.

«В городе поменялась власть, то есть основной собственник завода, – пояснил «Новому Дню» источник, знакомый с ситуацией. – Без ПНТЗ в Первоуральске не принимается никаких важных решений, и, поскольку Алексея Дронова (бывший управляющий директор ПНТЗ и действующий депутат заксо, – прим. ред.) поменяли на Владимира Топорова (новый управляющий директор), то ему и депутат нужен свой. Это будет очень долгий процесс согласования. Самостоятельных политических сил в городе не осталось. Все или завязаны на заводе, или бюджетники, или муниципальные служащие. Завод определяет политику города, соответственно, его голос должен быть решающим. Большинство первичек «Единой России» тоже привязаны к заводу. Андрей Комаров (экс-владелец ЧТПЗ, – прим. ред.) ушел из города, а Дмитрию Пумпянскому, вероятно, пока не до политики – он занят заводом».

Напомним, в начале марта этого года стало известно, что Трубная металлургическая компания (ТМК, 65% акций принадлежит Дмитрию Пумпянскому) приобретает контрольный пакет акций группы ЧТПЗ у ее основного акционера Андрея Комарова. «Настоящим совместным заявлением ПАО «ТМК» и контролирующий акционер ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров сообщают о заключении сделки по приобретению ПАО «ТМК» 86,54% акций ПАО «ЧТПЗ». Все необходимые одобрения, в том числе от ФАС России, получены», – говорилось в совместном заявлении покупателя и продавца.

В момент написания материала поступили сразу две новости. Первая: свердловское отделение ЕР сообщило, что действующие депутаты от Первоуральска Алексей Дронов и Елена Чечунова завтра все-таки подадут документы на праймериз. Вторая: по просьбе руководителя свердловского оргкомитета праймериз Виктора Шептия срок выдвижения кандидатов продлен до 14 мая. В противном случае он закончился бы завтра, 29 апреля.

Первоуральск, Елена Владимирова

Первоуральск. Другие новости 28.04.21

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