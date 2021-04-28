Срок выдвижения кандидатов на праймериз ЕР продлили: люди пошли только три дня назад

Выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России» продлили до 14 мая. Это решение только что принято на заседании федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», трансляция которого идет в соцсетях.
О продлении сроков попросили несколько региональных руководителей единороссов, в том числе председатель свердловского оргкомитета Виктор Шептий. Он сообщил, что в качестве избирателей в области зарегистрировались 100 тысяч человек, это 3% от числа избирателей. Из 376 участников праймериз, подавших документы, 105 пришли в последние три дня. Шептий связал это с тем, что заработала система информирования о том, что такая возможность существует не только для партийного актива, но и для широких кругов, что партия открыта для поиска новых лиц.
Отметим, в разных избирательных округах заксобрания выдвижение идет неравномерно. Например, по Ленинскому округу Екатеринбурга зарегистрировано уже 12 участников, по Сысертскому – 11, а по Первоуральскому – пока ни одного. Если бы срок не был продлен, он бы закончился завтра в 17:00.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Екатеринбург. Другие новости 28.04.21
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