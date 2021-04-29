Бывший топ-менеджер ПНТЗ снова пошел на праймериз по Первоуральскому округу

Действующий депутат заксо по Первоуральскому одномандатному округу Алексей Дронов все-таки выдвинул свою кандидатуру на праймериз ЕР, несмотря на то, что больше не руководит градообразующим предприятием – ПНТЗ.

Как сообщили «Новому Дню» в оргкомитете, Дронов подал документы на праймериз и по одномандатному округу, и по партийному списку. Также на праймериз по партийному списку в Первоуральске выдвинулась действующий депутат заксо от ЕР Елена Чечунова.

Напомним, если бы сроки подачи документов на предварительное голосование не продлили до 14 мая, сегодня был бы последний день, когда это можно сделать. Источники «Нового Дня» полагали, что пауза, взятая Первоуральском, вызвана сменой собственника градообразующего предприятия. В начале марта этого года стало известно, что Трубная металлургическая компания (ТМК, 65% акций принадлежит Дмитрию Пумпянскому) приобретает контрольный пакет акций группы ЧТПЗ у ее основного акционера Андрея Комарова.

Кроме двух действующих депутатов, на праймериз по Первоуральскому округу записались Сергей Калитников 1997 г.р. и Данил Тупица 2000 г. р.







Первоуральск, Евгения Вирачева

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