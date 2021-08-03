Средний Урал ждет жаркая погода и смог

В Свердловской области объявлено предупреждение об атмосферном загрязнении первой степени опасности. Жаркая и безветренная погода будет мешать рассеиванию вредных примесей в воздухе. Предупреждение действует с вчера 3 августа до 20 часов 5 августа, сообщили в Уральском гидрометцентре.

По прогнозам метеорологов, в Екатеринбурге до конца недели будет облачная погода с прояснениями без осадков, температура воздуха днем составит +31...+33, а ночью будет держаться около 16-18 градусов тепла. На территории Свердловской области возможны кратковременные дожди. Завтра, 4 августа, температура воздуха днем поднимется до +34.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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