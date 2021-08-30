В Свердловской области за лето утонули 79 человек

С начала купального сезона на Среднем Урале погибли на воде 79 человек. Среди погибших 14 детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

При этом в ведомстве добавили, что за последнюю неделю погибших на воде нет, возможно, одна из причин – резко наступившее похолодание.

По народным приметам, купальный сезон закрывается в Ильин день – 2 августа. Но в этом году весь август в Свердловской области стояла жара, поэтому, несмотря на приметы, свердловчане регулярно выбирались на пляж.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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