российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 августа 2021, 14:10 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Свердловской области за лето утонули 79 человек

С начала купального сезона на Среднем Урале погибли на воде 79 человек. Среди погибших 14 детей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

При этом в ведомстве добавили, что за последнюю неделю погибших на воде нет, возможно, одна из причин – резко наступившее похолодание.

По народным приметам, купальный сезон закрывается в Ильин день – 2 августа. Но в этом году весь август в Свердловской области стояла жара, поэтому, несмотря на приметы, свердловчане регулярно выбирались на пляж.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 30.08.21

В Екатеринбурге пропали очереди в прививочные пункты в ТЦ (ФОТО). / Бердвотчеры повстречались с черноголовым хохотуном и другими редкими птицами. / Вместо парка на площади 1905 года будет ярмарка, а не парковка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

На Урале начались ночные заморозки до -2 °C

Средний Урал ждет жаркая погода и смог

Визовский пляж снова завален мусором (ФОТО, ВИДЕО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,