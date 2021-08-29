На Урале начались ночные заморозки до -2 С

В регионах Урала наступили первые заморозки.

Читатели «Нового Дня» из Свердловской области рассказывают, что утром 29 августа на траве был сильный иней. По информации Уралгидрометцентра, сегодня ночью температура воздуха в некоторых районах области опустилась до -2 С.

Синоптики прогнозируют, что сегодня днём воздух еще может прогреться до + 20, но по ночам будет становиться все прохладнее. В ночь на понедельник в Свердловской области в среднем будет от 1 до 6 градусов тепла. Вместе с тем Уралгидрометцентр предупреждает: 29-30 августа местами в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае с 29 августа по 2 сентября и местами в Курганской области ожидаются ночные заморозки в воздухе и на поверхности почвы до – 2.

В то же время с 29 августа по 2 сентября в большинстве районов Свердловской и Курганской областей, 29-31 августа в Пермском крае и в большинстве районов Челябинской области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Екатеринбург, Курган, Челябинск, Елена Владимирова

Екатеринбург, Курган, Челябинск. Другие новости 28.08.21

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