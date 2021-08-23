Визовский пляж снова завален мусором. Фотофакт

Августовская тридцатиградусная жара вновь привела к наплыву отдыхающих на пляже Верх-Исетского пруда. Имеющаяся там небольшая зона рекреации в виде узкой полоски песочно-каменного берега и газона, начиная с вечера пятницы, оказалась перегружена людьми и, как следствие, мусором. К воскресенью весь пляж был буквально усыпан битым стеклом, окурками, пустыми банками, бутылками, пакетами, салфетками, одноразовыми масками, остатками еды и другим бытовым мусором.

Отдыхающие громко возмущались состоянием набережной, но безрезультатно. Ни одного официального пляжа в Екатеринбурге нет, соответственно, и вопросы по благоустройству и порядку адресовать некому.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 23.08.21

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