Вакцина «Спутник Лайт» появилась в торговых центрах

Свердловский оперштаб опубликовал новый список торговых центров Екатеринбурга, где можно поставить прививку от коронавируса. В мобильных прививочных пунктах появилась вакцина «Спутник Лайт», которую медики рекомендуют ставить тем, у кого прошло полгода с момента прививки.

Сегодня, 4 августа, первую и вторую прививку «Спутник V», а также «Спутник Лайт» можно поставить в ТРЦ «Академический» с 12:00 до 18:00 и в ТЦ «Максидом» с 16:00 до 19:00. Только вторым компонентом «Спутника V» и препаратом «Спутник Лайт» вакцинируют в ТЦ «Мега» с 10:00 до 20:00, в ТРК «Парк Хаус» – с 10:00 до 14:00, в Екатеринбургском цирке – с 14:00 до 19:00, в здравпункте аэропорта «Кольцово» – с 13:00 до 19:00.

Как сообщал «Новый День», более 67 тысяч доз «Спутника Лайт» поступили в Свердловскую область 2 августа. Губернатор Евгений Куйвашев тогда заявил, что однокомпонентную вакцину могут поставить все желающие, а не только те, кто хочет ревакцинироваться. Преимущество «Спутника Лайт» в том, что для выработки иммунитета к Covid-19 требуется всего одна инъекция.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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