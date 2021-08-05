Пьяный водитель насмерть сбил ребенка и протащил его под днищем 50 метров (ФОТО)

Нетрезвый 63-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21053» в поселке Белореченский Белоярского района Свердловской области сбил мужчину с 9-летним сыном, переходивших дорогу по «зебре». Ребенок погиб на месте.

Трагедия произошла 4 августа около 20:00 на улице Уральской у дома № 22. «Пьяный водитель легковушки, не думая о последствиях нетрезвого вождения, потерял над собой контроль, сбил мужчину с ребенком, переходящих проезжую часть дороги по пешеходному переходу, после чего протащил ребенка под днищем автомобиля более 50 метров. Ребенок погиб на месте», – рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.

40-летний мужчина, отец мальчика, пояснил, что во время перехода дороги держал сына за руку, автомобиль не заметил, так как он выехал из-за поворота (дорога в этом месте имеет искривление). Неожиданно почувствовав удар справа, он упал на дорогу, а когда встал, ребенка рядом уже не было. Обернувшись, отец увидел сына в 50 метрах от себя на обочине.

Автоинспекторы установили, что 63-летний водитель – местный житель, имеет стаж вождения 36 лет, к административной ответственности ранее не привлекался. У мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения, сотрудники полиции на месте аварии провели освидетельствование, результат составил 0,910 мг/литр. Ничего объснить водитель не смог, так как был слишком пьян. Его сожительница, прибежавшая на место трагедии, пояснила, что они распивали спиртные напитки на дне рождения у друзей в поселке Кочнево. Виновник аварии задержан и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека.

Белоярский ГО, Елена Владимирова

Белоярский ГО. Другие новости 05.08.21

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