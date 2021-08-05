По факту гибели ребенка под колесами «пятерки» возбуждено уголовное дело. Водитель уже был судим

Следственный отдел города Заречного СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении неработающего жителя посёлка Белореченского, 1958 г.р. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В качестве наказания за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 12 лет лишения свободы, сообщил «Новому Дню» официальный представитель ведомства Александр Шульга.

Как уже писал «Новый День», трагедия произошла вчера вечером в поселке Белореченском. Около 20:00 нетрезвый водитель автомобиля «ВАЗ-21053» сбил мужчину с 9-летним сыном, переходивших дорогу по «зебре». Отец серьезных травм не получил, а мальчик погиб на месте. Водитель протащил его 50 метров под днищем автомобиля.

Пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что этот водитель уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, в 2004 году – по подделке и использованию подложного документа. В последний раз он освободился 17 сентября 1996 года из колонии Краснотурьинска, где отбывал срок за кражу. Сейчас водитель по фамилии Масленников находится в изоляторе временного содержания территориального ОВД.

Белоярский район, Елена Владимирова

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