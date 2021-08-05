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Четверг, 5 августа 2021, 11:34 мск

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По факту гибели ребенка под колесами «пятерки» возбуждено уголовное дело. Водитель уже был судим

Фото СУ СКР по Свердловской области

Следственный отдел города Заречного СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении неработающего жителя посёлка Белореченского, 1958 г.р. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В качестве наказания за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 12 лет лишения свободы, сообщил «Новому Дню» официальный представитель ведомства Александр Шульга.

Как уже писал «Новый День», трагедия произошла вчера вечером в поселке Белореченском. Около 20:00 нетрезвый водитель автомобиля «ВАЗ-21053» сбил мужчину с 9-летним сыном, переходивших дорогу по «зебре». Отец серьезных травм не получил, а мальчик погиб на месте. Водитель протащил его 50 метров под днищем автомобиля.

Пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что этот водитель уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, в 2004 году – по подделке и использованию подложного документа. В последний раз он освободился 17 сентября 1996 года из колонии Краснотурьинска, где отбывал срок за кражу. Сейчас водитель по фамилии Масленников находится в изоляторе временного содержания территориального ОВД.

Белоярский район, Елена Владимирова

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