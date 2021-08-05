Прокуратура закрывает свалку в Белоярке – там незаконно принимали «биологические отходы с кровью»

Природоохранная прокуратура на время закрывает свалку в Белоярском районе, о которой ранее писал «Новый День». На полигон, который стал принимать биологические отходы, а также сжигать мусор, пожаловались местные жители. На фотографиях, сделанных ими, были видны некие объекты, похожие на части человеческих тел. Однако останков на свалке в ходе проверки, которую проводили сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора, ФСБ, МВД и местной администрации, не нашли. Но подтвердились другие нарушения – на полигоне принимали «биологические отходы с кровью», чтобы затем их утилизировать. На это нужны специальные лицензии, разрешения, а при утилизации – строгое соблюдение правил. Кроме того, на свалке не соблюдали «порядок хранения отходов класса Б и В», «порядок временного хранения отходов», «зонирование размещения отходов».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Кроме того, заведены административные дела на владельцев полигона за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления и за нарушения закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Екатеринбург, Елена Сычева

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