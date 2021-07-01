На полигоне в Белоярском жгут опасные отходы. Есть риск взрыва (ФОТО 18+)

В Свердловской области уже несколько дней стоит сильная жара, синоптики и пожарные предупреждают о рисках возгораний. В том числе – на мусорных полигонах. По закону на них и так запрещено сжигать мусор, но в Белоярском городском округе этим правилом решили пренебречь.

Местные жители провели разведку на мусорном объекте и выяснили, что там сжигают медицинские, биологические, химические и промышленные отходы. Об этом «Новому Дню» рассказал депутат местной думы Иван Десятков. Все эти виды мусора должны сжигать в специальных печах, но по какой-то причине этого не происходит. Вместо этого на полигоне выкапывают ямы – и жгут опасные отходы прямо в них. Это чревато не только выбросами и распространением вредных веществ. Например, от кустарного сжигания химических и промышленных отходов загрязняющие компоненты попадают в атмосферу, а неправильная утилизация медицинских и биологических отходов вообще может привести к ухудшению эпидобстановки – и все это происходит в момент очередной волны заболеваемости коронавирусом.

Десятков обратился в прокуратуру. Он написал обращение на имя межрайонного прокурора Генриха Гулиева. В ответ получил информацию о том, что проверку провели полицейские – они отправились на полигон ночью, но фактов захоронения «запрещенки» не нашли. Зато обнаружили огромную яму за территорией полигона – и в ней действительно сжигали отходы. Подсобный рабочий фирмы «Энерго» объяснил, что обжигал автомобильные фильтры для грузовиков, а потом сдавал их в металлолом.

Еще одну проверку провел асбестовский отдел управления Роспотребнадзора Свердловской области – в отношении ООО «Утилизация медицинских и промышленных отходов», которому принадлежит полигон. Выяснилось, что компания привозила на свалку горючие и взрывоопасные отходы. Санврачи составили протокол на юрлицо по ч. 1 и ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», а на директора фирмы – по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления».

Екатеринбург, Елена Сычева

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