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Среда, 21 июля 2021, 08:36 мск

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В городе, где на свалке жгут медотходы, может появиться гигантский полигон мусора

В Свердловской области может появиться новая горячая точка. В Белоярском городском округе продолжает назревать недовольство людей, не желающих соседствовать со свалкой, где жгут отходы.

Как уже писал «Новый День», ранее местные депутаты обращались в прокуратуру – после того, как жители Белоярского сняли на фото и видео, как на полигоне жгут биологические отходы. В числе прочего на снимках можно было разглядеть части человеческих тел. Однако надзорное ведомство после первого обращения не нашло нарушений.

Тогда к ситуации подключилась общественная палата городского округа – ее представитель Вячеслав Селюнин написал жалобу в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора по УрФО, потребовав разобраться с ситуацией. Ответа пока не поступило – по закону на это отводится 30 дней.

Между тем местные жители опасаются, что свалка, где жгут отходы, может стать не единственной экологической проблемой этой территории – около двух лет назад стало известно, что неподалеку от Верхнего Дуброво могут построить огромный полигон для твердых коммунальных отходов, которые предполагается свозить из Екатеринбурга и городов-спутников. Сейчас мусор отправляется на «Северный», но в регионе уже выбран подрядчик, который будет строить новый полигон и мусоросортировку для нужд агломерации. Предполагаемое место размещения «мусорного» объекта тщательно скрывается. Власти заявляют, что рассматривают несколько участков. По информации источников, Белоярский городской округ, где не могут разобраться даже с одной небольшой свалкой, может стать местом для размещения гигантского полигона.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 21.07.21

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