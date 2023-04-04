Прокуратура: полигон, где сжигали отходы в ямах, сдан без госэкспертизы

Скандально известный полигон в Белоярском районе, против которого выступают местные жители и незаконность которого доказывают общественники, попал под проверку прокуратуры. Обращение в надзорное ведомство написали активисты свердловского отделения Российского экологического общества.

В ходе проверки вскрылось серьезное нарушение – оказалось, что администрация Белоярского городского округа в 2015 году выдала разрешение на строительство полигона без проведения государственной экспертизы проектной документации. Сейчас собственник полигона – ООО «УМПО» – намеревается строить вторую очередь полигона, и разрешение тоже было выдано без проведения госэкспертизы.

«Проектная документация объектов размещения отходов и объектов обезвреживания отходов подлежит обязательной государственной экспертизе в соответствии с частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ. По фактам выдачи разрешений на строительство в отсутствии законных оснований прокуратурой в адрес главы городского округа внесено представление. О результатах его рассмотрения будет известно позже. Материалы надзорных мероприятий направлены в МО МВД России «Заречный» для организации процессуальной проверки. Экологи-общественники продолжат следить за развитием ситуации, опасные объекты могут навредить не только природе, но и людям», – сообщили в пресс-службе свердловского отделения РЭО.

Напомним, еще в 2021 году общественники сообщали о различных нарушениях на этом полигоне. В частности, тогда там обнаружилось нечто похожее на останки человеческих тел, а также были зафиксированы факты сжигания отходов без специальной установки – прямо в ямах.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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