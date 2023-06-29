Владельцы полигона пытались заставить экоактивистов молчать, но проиграли суд

В Свердловской области экоактивисты, разоблачающие нарушения в деятельности одного из мусорных полигонов, отстояли свое право рассказывать об этом в суде. Речь идет о региональном отделении Российского экологического общества – с иском в суд на его активистов обратилась фирма, которая ведет деятельность на полигоне отходов в Белоярском. Бизнесмены требовали, чтобы экологи удалили со своего сайта сразу несколько публикаций, в частности о том, что на полигон жаловались местные жители, которые засняли, как там горят отходы, а также сфотографировали среди прочего нечто похожее на человеческую ногу на свалке; о том, что медицинские отходы перегружают в Екатеринбурге на промплощадке в большие пластиковые мешки, не обезвреживая, а после везут на полигон; о том, что нарушения были подтверждены в результате проверок надзорных органов и так далее. Эти факты суд посчитал подтвержденными и не стал удовлетворять требование удалить их.

Ранее сообщалось, что администрация Белоярского городского округа в 2015 году выдала разрешение на строительство полигона без проведения государственной экспертизы и проектной документации. Это выяснила прокуратура Свердловской области. Позднее вскрылось и то, что разрешение на ввод второй очереди было также выдано без проведения госэкспертизы, поэтому его удалось отозвать.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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