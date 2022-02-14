В Екатеринбурге опасные медотходы свозили на такси на свалку бытового мусора

В Екатеринбурге нашли предпринимателей, которые вывозят опасные медицинские отходы классов Б и В под видом бытового мусора на городскую свалку в Белоярском. Это выяснили активисты свердловского отделения Российского экологического общества, они обратились в прокуратуру Екатеринбурга. К классу Б относятся эпидемиологически опасные отходы, т.е. имевшие контакт с биологическими жидкостями пациентов, в том числе – инфекционных больных. К классу В – еще более опасные отходы из микробиологических лабораторий и инфекционных отделений больниц. По данным РЭО, схема выглядит следующим образом: пакеты с опасным мусором из екатеринбургских больниц везут на производственную базу на окраине города, где перегружают в мешки другого цвета, не обезвреживая их содержимого. Затем на обычных грузовых машинах пакеты вывозят и вываливают на полигоне в Белоярском городском округе.

«О нарушениях в деятельности компаний «УМПО» и «Энерго» нам стало известно от жителей Белоярского городского округа полгода назад. Тогда местные жители жаловались на удушающий запах дыма с полигона при сжигании медицинских отходов. Юридические лица благодаря нам были привлечены к ответственности. Однако работу свою не прекратили. Экоактивисты сообщили нам новые факты. Мы получили фотографии и информацию о схеме нарушений, которую сейчас используют эти фирмы», – рассказал председатель Свердловского РЭО Алексей Вихарев.

По информации РЭО, ООО «Энерго» с 2014 года заключило более 500 договоров с государственными и частными заказчиками в Свердловской области на оказание услуг по вывозу и термическому уничтожению эпидемиологически опасных отходов. «Компания транспортирует отходы на машинах, которые не соответствуют санитарным требованиям: не имеют маркировки «медицинские отходы», кабина водителя не отделена от кузова, нет удерживающих устройств для контейнеров, отсутствуют комплекты средств для проведения экстренной дезинфекции, по окончании перевозки транспорт не дезинфицируют. Это вдвойне опасно, так как часть отходов привозят на машинах «Яндекс.Такси», которые после этого едут на другие заказы», – сообщили в свердловском РЭО.

Там уточнили, что медицинские отходы свозят на производственную базу ООО «Экма-Конфи» на Сибирском тракте в Екатеринбурге, где, утверждают активисты, нет обеззараживающих установок, а мусор из желтых и красных пакетов просто перегружают в полиэтиленовые мешки черного цвета и биг-бэги белого цвета «с явной целью сокрытия содержимого».

«Пакеты хранятся на производственной базе, пока их не скапливается большое количество. Тогда их грузят в крупнотоннажный транспорт и перевозят в Белоярский район, на полигон, который эксплуатирует ООО «УМПО». Судя по предоставленным в Свердловское РЭО фотографиям, на полигоне нет контрольно-дезинфицирующей установки для мойки ходовой части выезжающих с его территории автотранспортных средств, что является грубым нарушением лицензионных требований. Из общедоступных источников известно, что все три юридических лица ООО «Энерго», ООО «УМПО», ООО «Экма-Конфи» принадлежат одному человеку – Дудину Александру Викторовичу. Свердловское РЭО требует приостановить деятельность юридических лиц ООО «Экма-Конфи», ООО «Энерго» и ООО «УМПО». Провести проверку и дать оценку действиям компаний, которые нарушают требования к транспортировке медицинских отходов, их обеззараживанию, обезвреживанию и размещению, что приводит к распространению загрязняющих веществ и инфекций, в том числе Covid-19, на территории Екатеринбурга и Белоярского городского округа. В случае если нарушения подтвердятся, привлечь виновных к ответственности», – сообщили в Свердловском отделении РЭО.

В компании «Энерго», равно как и в «Экма-конфи» и «УМПО» отказались прокомментировать ситуацию «Новому Дню» по телефону. В адрес компаний направлены редакционные запросы, ответы будут обнародованы, как только поступят.

Летом прошлого года депутат думы Белоярского городского округа Иван Десятков рассказывал «Новому Дню», что на полигоне жгут опасные медотходы – не в специальных печах, а в вырытых на свалке ямах. Тогда на снимках обнаружилось что-то вроде человеческой ноги, правда, прокуратура фактов размещения опасных отходов не нашла, зато подтвердила, что на полигоне действительно жгут мусор прямо в ямах, что категорически запрещено.

Екатеринбург, Елена Сычева

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