В минздраве рассказали о состоянии ребенка, с которым мать выпрыгнула с балкона

Появились подробности о состоянии мальчика, который едва не стал жертвой психоза собственной матери. Накануне вечером на улице Авиационной женщина с ребенком на руках выпрыгнула с балкона третьего этажа на глазах у полицейских. При падении женщина получила травмы и была госпитализирована. Двухлетнего мальчика на месте также осмотрела бригада скорой помощи, после чего малыша направили в ДГБ №9.

«Ребенок не пострадал, в госпитализации не нуждается», – уточнил сегодня пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков. О состоянии здоровья матери информации пока нет.

Как ранее писал «Новый День», в отношении 30-летней екатеринбурженки возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Перед ЧП женщина звонила в полицию и звала на помощь. Но когда наряд прибыл, она повела себя неадекватно и закрылась с сыном на балконе. Один из полицейских вызвал психиатрическую бригаду, но до приезда медиков женщина спрыгнула во двор. В следственном комитете сообщили, что при расследовании дела будет назначена психиатрическая экспертиза подозреваемой.

‌Екатеринбург, Ангелина Сергеева

‌Екатеринбург. Другие новости 06.08.21

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