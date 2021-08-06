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Пятница, 6 августа 2021, 16:04 мск

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В минздраве рассказали о состоянии ребенка, с которым мать выпрыгнула с балкона

Фото СУ СКР по Свердловской области

Появились подробности о состоянии мальчика, который едва не стал жертвой психоза собственной матери. Накануне вечером на улице Авиационной женщина с ребенком на руках выпрыгнула с балкона третьего этажа на глазах у полицейских. При падении женщина получила травмы и была госпитализирована. Двухлетнего мальчика на месте также осмотрела бригада скорой помощи, после чего малыша направили в ДГБ №9.

«Ребенок не пострадал, в госпитализации не нуждается», – уточнил сегодня пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков. О состоянии здоровья матери информации пока нет.

Как ранее писал «Новый День», в отношении 30-летней екатеринбурженки возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Перед ЧП женщина звонила в полицию и звала на помощь. Но когда наряд прибыл, она повела себя неадекватно и закрылась с сыном на балконе. Один из полицейских вызвал психиатрическую бригаду, но до приезда медиков женщина спрыгнула во двор. В следственном комитете сообщили, что при расследовании дела будет назначена психиатрическая экспертиза подозреваемой.

‌Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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