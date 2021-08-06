Мать выпрыгнула с балкона с ребенком на руках. Возбуждено уголовное дело

Жительница Екатеринбурга 1991 г.р. подозревается в покушении на жизнь своего ребенка: она выпрыгнула с балкона с маленьким сыном на руках.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что перед этим женщина звонила в полицию и звала на помощь. Но когда наряд прибыл, она повела себя неадекватно – закрылась с ребенком на балконе. Один из полицейских вызвал психиатрическую бригаду скорой помощи. Тогда она шагнула с ребенком с балкона, чудом не погибнув. Муж женщины показал, что накануне ЧП отвез жену с ребенком к родственникам, а сам вернулся домой. Через некоторое время он звонил супруге, но она не брала трубку.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга добавил, что ребенок был вовремя доставлен в больницу, благодаря чему его жизнь удалось спасти. Его мать также находится в медицинском учреждении в связи с полученными при падении травмами. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Следователи уже осмотрели место происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз. С учётом обстоятельств инцидента планируется провести судебную психиатрическую экспертизу в отношении подозреваемой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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