Женщину, которая прыгнула из окна с младенцем на руках, отправят в психиатрическую клинику

Женщину, которая прошлым летом спрыгнула с третьего этажа с двухлетним сыном на руках, признали невменяемой. Ее направят на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Как сообщили в СУ СКР, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». По делу были проведены две судебно-медицинских экспертизы и комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Согласно заключению медиков, мать ребенка страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем она не осознавала фактического характера и общественной опасности своих действий.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых напомнил, с чего все началось: женщина позвонила в полицию и заявила, что им с ребенком угрожает опасность. Когда представители МВД приехали на помощь, она вдруг повела себя неадекватно и закрылась на балконе вместе с малышом. Один из полицейских вызвал психиатрическую бригаду скорой помощи. Тогда она шагнула с ребенком с балкона.

Как уже сообщал «Новый День», и мать, и ребенок при падении получили травмы различной тяжести, но обоих удалось спасти.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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