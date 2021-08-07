Под Нижним Тагилом семья, ехавшая в отпуск, сбила лошадь на трассе

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила устанавливают причины ночного ДТП на Серовском тракте. Автомобиль «Форд Фокус» сбил лошадь, которая перебегала дорогу. От удара машина получила значительные повреждения. В аварии также пострадали женщина и девятилетний ребенок.

По данным свердловской Госавтоинспекции, в «Форде» ехала семья из пяти человек. Они направлялись в отпуск на море. Около трех часов ночи на 133-м километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов перед машиной выскочила лошадь. Глава семейства, 36-летний мужчина, пояснил автоинспекторам, что не увидел в темноте животное, поэтому не успел затормозить.

В итоге два пассажира иномарки попали в больницу. 33-летней женщине с ушибленными ссадинами лица и левой кисти врачи назначили амбулаторное лечение. У девятилетнего мальчика диагностировано сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма, его направили на госпитализацию.

Дорожные полицейские установили, что водитель машины был трезв и находился за рулем всего два часа. Его стаж вождения составляет 11 лет. Ранее мужчина никогда не привлекался за нарушение правил дорожного движения. Во время аварии все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, именно это позволило избежать более серьезных травм, сообщили в ведомстве.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, кому принадлежала сбитая лошадь, и как животное оказалось на трассе ночью.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 07.08.21

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