В Нижней Салде нашли лошадей, которых украли под Нижним Тагилом

Полиция Нижнего Тагила нашла пять похищенных лошадей в 52 километрах от города – в Нижней Салде.

Коня, двух кобыл и двух жеребят украли в начале августа в поселке Висимо-Уткинск. Живыми, к сожалению, нашли только четверых – выяснилось, что один конь по погиб в ДТП.

По данным сайта ГУМВД России по Свердловской области, сотрудники уголовного розыска шли по следу злоумышленников: проверяли камеры, опрашивали очевидцев, просматривали социальные сети в поисках животных.

На днях сыщики, проверяя очередную информацию о возможном местонахождении пропавших животных, выехали в Нижнюю Салду. Там в частном секторе, во дворе одного из домов, в сарае, сколоченном на скорую руку, обнаружили пропавших лошадей, но тех, кто их украл, не было.

Сейчас полиция ищет похитителей, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 18.08.21

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