Водителя, который пьяным насмерть сбил 9-летнего ребенка в Белоярке, арестовали до октября

Водителю, который пьяным за рулём «пятёрки» сбил девятилетнего мальчика, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Мужчина отправлен под стражу до 3 октября. Свою вину обвиняемый признал полностью.

Как уже писал «Новый День», трагедия произошла 4 августа в поселке Белореченском. Около 20:00 нетрезвый водитель ВАЗ-21053 сбил мужчину с 9-летним сыном, переходивших дорогу по «зебре». Отец серьезных травм не получил, а мальчик погиб на месте. Водитель протащил его 50 метров под днищем автомобиля. В полиции тогда сообщили, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, в 2004 году – по подделке и использованию подложного документа.

Сегодня водителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наказанием за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 12 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Кроме того, в отношении задержанного избрана мера пресечения. По решению суда Масленников заключён под стражу до 3 октября. Свою вину задержанный водитель признал полностью.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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