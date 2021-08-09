Последствия пандемии? Родители чаще переводят детей на семейное обучение

В Екатеринбурге за год количество детей, которых родители пожелали перевести на семейное обучение, увеличилось почти в два раза: в августе 2020 года их было около тысячи, сейчас – почти две тысячи человек. Возможно, причиной стал коронавирус и страх за здоровье ребенка, либо мода на частные школы.

Семейное обучение – одна из форм освоения школьной программы, которая разрешена законом «Об образовании». Если родитель выбирает такой формат, ребенок продолжает числиться в школе, но на уроки не ходит: предметы он изучает дома, либо с репетиторами, либо в частных образовательных центрах. Но аттестацию придется проходить в той школе, к которой ученик прикреплен. Периодичность промежуточной аттестации образовательное учреждение проводит с учетом мнения родителей.

Мода на семейное обучение в Екатеринбурге становится все заметнее. Год назад департамент образования сообщал о том, что всего было подано около 1000 заявлений от родителей. Сейчас же их стало почти в два раза больше.

«В 2020-2021 учебном году на семейном образовании находилось 1796 обучающихся. За летний период в департамент образования поступило 127 уведомлений о переходе детей на семейное образование», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе департамента.

По мнению работников сферы образования, рост интереса к такому формату обучения связан с двумя факторами. Во-первых, коронавирус и длительный дистант показали родителям, что дети могут заниматься дома. Кроме того, за этот год многие семьи нашли репетиторов, которые помогали детям осваивать предметы удаленно, и детям есть с кем заниматься на дому и дальше. Во-вторых, в Екатеринбурге, по словам наблюдателей, открывается все больше частных школ и центров. Те из них, которые не имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности, работают как раз с детьми, находящимися на семейном обучении: школьники посещают частный центр, где с ними по определенной системе занимаются педагоги. Но аттестацию затем сдают в муниципальном учреждении образования.

Родители, которые не хотят водить ребенка в обычную муниципальную школу, говорят, что причин несколько. «Мы выбираем сейчас один из вариантов с частными школами. Потому что в обычной школе дети приносят домой огромное количество домашней работы, проектов, которые им нужно делать вместе с родителями. У меня нет на это ни сил, ни времени. В частных школах система образования выстроена иным образом: там с детьми все задания решают после уроков, и дома им не нужно думать о «домашке», – рассказала екатеринбурженка, которая рассматривает вариант перевода из обычной школы в частную. – Кроме того, там меньше детей в классе, более индивидуальный подход».

«Новый День» направил в министерство образования и молодежной политики Свердловской области запрос о количестве частных школ в регионе (ведомство занимается выдачей лицензий – прим.ред). Когда ответ поступит, мы его обязательно опубликуем.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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