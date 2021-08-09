В Екатеринбург впервые привезли самый дорогой укол в мире: Саше Лабутину завтра поставят «Золгенсма»

В Екатеринбург из США прибыло лекарство для Саши Лабутина со спинальной мышечной атрофией. Уральские врачи впервые будут работать с препаратом «Золгенсма». Инъекцию ребенку планируют сделать завтра.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе областной детской клинической больницы, препарат доставили в Екатеринбург из США впервые. Транспортировкой занималась компания-производитель. Для перевозки «Золгенсма» необходимо соблюсти множество условий, чтобы препарат не потерял лечебных свойств. Сейчас заветная инъекция уже находится в ОДКБ. Врачи планируют поставить укол двухлетнему Саше завтра.

«Ребенок вместе с мамой находится в больнице. Процедура запланирована на завтра», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, Саша Лабутин будет первым ребенком, которому инъекцию «Золгенсма» сделают в Екатеринбурге. У мальчика в раннем возрасте выявили спинальную мышечную атрофию, при которой из-за дефекта гена ребенок постепенно утрачивает двигательную, а затем и дыхательную активность. Всего на лечение Саши при помощи меценатов и помощи обычных граждан удалось собрать 150 миллионов рублей. Раньше все «смайлики» получали свои инъекции в клиниках США и Москвы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 09.08.21

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